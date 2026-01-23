Funerali Valentino addio all’ultimo dei maestri che ha vestito lo sport

Oggi l’Italia rende omaggio a Valentino Garavani, figura di spicco nel mondo della moda e dello sport. Con il suo talento ha segnato un’epoca, lasciando un’eredità che va oltre le passerelle. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un maestro, il fine di un’epoca in cui eleganza e stile hanno incontrato l’innovazione e la passione.

Oggi l’Italia saluta Valentino Garavani, e con lui non se ne va soltanto uno dei più grandi stilisti di sempre, ma un pezzo di immaginario collettivo che ha attraversato moda, costume e sport. I funerali celebrati oggi sono stati il momento di un commiato solenne, composto, all’altezza di un uomo che ha fatto dell’eleganza una disciplina quasi atletica: rigore, talento, sacrificio, visione. Il rosso Valentino, più che un colore, è stato un marchio di fabbrica riconoscibile come una maglia iconica. Un simbolo capace di evocare eccellenza, proprio come accade nello sport quando un numero o una divisa raccontano una storia di vittorie e stile.🔗 Leggi su Sportface.it

È morto Valentino Garavani, addio all’imperatore che ha vestito le più belleSe n’è andato Valentino Garavani, icona della moda italiana, all’età di 93 anni.

Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'ultimo imperatore. I funerali venerdì 23 gennaio a RomaValentino Garavani, celebre stilista italiano, è deceduto all'età di 93 anni.

Funerali Valentino, vip da tutto il mondo per l’addio all’icola della moda. Folla in coda tra rose bianche e abiti rossiCentinaia di persone con fiori e cartelli: Tutto il mondo piange il fiore più bello. Attesi, tra gli altri, Hathaway, Anna Wintour e Tom Ford ... msn.com

Funerali Valentino, vip da tutto il mondo per l’addio. L’abbraccio tra Anne Hathaway e i familiari dello stilistaFolla in coda tra rose bianche e abiti rossi. L’omaggio della gente all’icona della moda: Perdiamo il fiore più bello. Attesi numerosi stilisti e star: da Anna Wintour a Tom Ford e Donatella Versace ... msn.com

LIVE I funerali dello stilista Valentino. L’ultimo addio a Roma al re della moda: diretta video facebook

Funerali di Valentino Garavani a Roma, cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, presenti anche star del cinema - la DIRETTA x.com