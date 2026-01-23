Funerali di Valentino oggi a Roma | orari percorso e deviazioni del traffico

Oggi a Roma si svolgono i funerali di Valentino Garavani, uno dei stilisti più influenti del panorama italiano. L’evento si terrà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica. Si consiglia di prestare attenzione a eventuali deviazioni del traffico e di verificare gli orari di accesso per chi desidera partecipare o raggiungere la zona.

Roma si prepara a dare l’ultimo saluto a Valentino Garavani. I funerali dello stilista si terranno oggi, giovedì 23 gennaio, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica, nel cuore della Capitale. Un omaggio che arriva dopo due giorni di intensa partecipazione popolare: circa 10 mila persone hanno reso omaggio allo stilista alla camera ardente allestita nella sede di piazza Mignanelli, aperta al pubblico nelle ultime 48 ore. Un flusso continuo di cittadini, addetti ai lavori, personalità del mondo della moda e dello spettacolo, a testimonianza del legame profondo tra Valentino e la città di Roma.🔗 Leggi su Funweek.it

