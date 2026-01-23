Funerale Valentino | le parole toccanti di Giancarlo Giammetti in chiesa accanto a Bruce Hoeksema

Durante il funerale di Valentino, Giancarlo Giammetti ha rivolto parole toccanti in chiesa, condividendo ricordi e riflessioni su un legame duraturo. Presente anche Bruce Hoeksema, a testimonianza dell’affetto e della stima nei confronti del grande stilista. L’evento ha rappresentato un momento di commozione e di riconoscimento per la vita e l’eredità di Valentino Garavani.

In un'atmosfera di profondo raccoglimento, l'ultimo saluto a Valentino Garavani ha visto protagonisti gli affetti che lo hanno accompagnato per una vita intera. Giancarlo Giammetti e Bruce Hoeksema, l'uno accanto all'altro, hanno rappresentato il cuore pulsante della famiglia dello stilista. Il momento più alto di commozione è arrivato quando Giammetti ha preso la parola per un discorso che ha scavato nei ricordi, rendendo omaggio non solo al genio, ma all'uomo.

