Secondo Fumo Perrone della Fondazione Aiom, un aumento di 5 euro delle accise sui prodotti da fumo e nicotina potrebbe contribuire a ridurre il consumo e le malattie correlate. Questa misura mira a disincentivare l’uso di tabacco, con possibili benefici per la salute pubblica. La proposta si inserisce nel dibattito sulle strategie di prevenzione e controllo del tabagismo.

Milano, 23 gen. (Adnkronos Salute) - "Aumentare di 5 euro il costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina può portare a una riduzione importante del numero di consumatori e delle malattie fumo-correlate. La proposta di legge d'iniziativa popolare è un atto di civiltà". Lo ha detto il presidente di Fondazione Aiom, Francesco Perrone, oggi a Milano all'incontro con la stampa che ha dato il via alla raccolta firme per una proposta di legge che mira a contrastare i danni causati dal fumo. La campagna è promossa da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Fondazione Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Fondazione Umberto Veronesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fumo, Perrone (Fondazione Aiom): "Con aumento accise meno tabagismo"

Leggi anche: Fumo: Perrone (Aiom), ‘in Italia causa 93mila morti l’anno, strage che costa a Ssn 25 mld’

Leggi anche: Fumo: Di Maio (Aiom), ‘con aumento prezzo sigarette più soldi per Ssn e prevenzione’

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Battaglia anti-fumo: al via la raccolta firme per aumentare il costo delle sigarette; Aumentare di 5 euro sigarette e prodotti da fumo: parte la raccolta firme per una proposta di legge in Parlamento; Sanita': gli avvenimenti di VENERDI' 23 gennaio.

Cinque euro in più a pacchetto: la raccolta firme per dire no al fumoL'iniziativa dal basso di Airc, di Fondazione Veronesi, degli oncologi medici di Aiom e di Fondazione Aiom: aumentare il prezzo dei prodotti da fumo per combattere il tabagismo e finanziare la salute ... vita.it

Fumo, Di Maio (Aiom): Evitarlo è il miglior investimento per la salute(Adnkronos) - Il fumo non è solo associato ad una percentuale purtroppo alta di tumori, ma anche a malattie diverse, come quelle cardiovascolari o respiratorie. Non fumare è sicuramente un investimen ... msn.com

Attenzione a Perrone, l'amministratore truffato trova le chiavi: Progida riapre La Perla Pink (1) - facebook.com facebook