È stata avviata una nuova raccolta firme per sostenere una proposta di legge di iniziativa popolare volta ad aumentare di 5 euro il prezzo dei pacchetti di sigarette e altri prodotti da fumo. Questa iniziativa civica mira a ridurre il consumo di tabacco, promuovendo una politica di maggiore prevenzione e tutela della salute pubblica. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per far avanzare questa proposta nel percorso legislativo.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Fumo, inizia la battaglia popolare: raccolta firme per aumentare il prezzo delle sigarette

Fumo, al via campagna per aumentare di 5 euro prezzo sigarette, obiettivo 50mila firmeÈ partita una campagna di raccolta firme per proporre un aumento di 5 euro sul prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, inclusi quelli di nuova generazione.

Leggi anche: Aumentare il prezzo delle sigarette: la proposta di legge popolare spiegata

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Battaglia anti-fumo: al via la raccolta firme per aumentare il costo delle sigarette; Sigarette, da oggi più care di 30 centesimi. Si inizia con le bionde del gruppo Morris; Carceri: Sappe, ministero della Giustizia condannato a risarcire per fumo passivo; Fumo passivo in carcere, ministero condannato per la morte di un agente.

Fumo, 27% dei casi di cancro e 26 mld di costi: la prima campagna in Italia per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigaretteL’iniziativa è promossa dall’Associazione italiana di Oncologia medica, da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom: punta a raccogliere le almeno 5mila ... ilsole24ore.com

Fumo, al via campagna per aumentare di 5 euro prezzo sigarette, obiettivo 50mila firmeIniziativa promossa da Aiom, Fondazione Airc e Fondazione Veronesi - L'appello, 'chiediamo ai cittadini di aderire, è una battaglia di civiltà' ... adnkronos.com

Ritorna a sentire: il profumo del tuo nuovo anno Smettere di fumare è un regalo per i tuoi sensi. Dalla resina dell’abete ai dolci delle feste, libera il tuo olfatto e torna a sentire i profumi che il fumo aveva messo a tacere. Inizia il 2026 con un respiro nuovo: o - facebook.com facebook