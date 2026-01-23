Fumo Di Maio Aiom | Evitarlo è il miglior investimento per la salute

Il fumo rappresenta una delle principali cause di malattie, tra cui tumori, patologie cardiovascolari e problemi respiratori. Evitarlo è un passo fondamentale per proteggere la salute e ridurre i rischi a lungo termine. Secondo Di Maio dell'AIOM, rinunciare al fumo è il miglior investimento che si possa fare per il proprio benessere. Informarsi e adottare abitudini più sane contribuisce a migliorare la qualità della vita e prevenire gravi malattie.

Milano, 23 gen. (Adnkronos Salute) - "Il fumo non è solo associato ad una percentuale purtroppo alta di tumori, ma anche a malattie diverse, come quelle cardiovascolari o respiratorie. Non fumare è sicuramente un investimento in salute". Così Massimo Di Maio, presidente di Aiom, l'Associazione italiana di oncologia medica, intervenendo oggi a Milano all'incontro con la stampa che apre la raccolta firme per una proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. Una campagna promossa proprio dall'Associazione insieme a Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fumo, Di Maio (Aiom): "Evitarlo è il miglior investimento per la salute" Leggi anche: Fumo: Di Maio (Aiom), ‘con aumento prezzo sigarette più soldi per Ssn e prevenzione’ Leggi anche: Aiom, Massimo Di Maio è il nuovo presidente degli oncologi italiani Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Battaglia anti-fumo: al via la raccolta firme per aumentare il costo delle sigarette; Aumentare di 5 euro sigarette e prodotti da fumo: parte la raccolta firme per una proposta di legge in Parlamento. Sigarette più care di 5 euro: parte la raccolta firme che fa tremare i fumatoriAl via oggi la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi quelli di nuova genera ... msn.com Aumentare di 5 euro sigarette e prodotti da fumo: parte la raccolta firme per una proposta di legge. «Ecco perché è decisivo»Sono necessarie 50mila firme: tutti i cittadini maggiorenni possono sottoscrivere andando sulla piattaforma del Ministero della Giustizia ... msn.com ALLERTA ALLA CITTADINANZA INCENDIO IN CORSO A MARIGLIANELLA In questi minuti è in corso un incendio presso una fabbrica tessile nel territorio di Mariglianella. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal luogo del rogo e potrebbe int facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.