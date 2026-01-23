Fuga di gas devasta garage nel Casertano

Una grave fuga di gas ha causato un’esplosione nel garage di un edificio a Marcianise, Caserta, in Viale XXIV Maggio. L’incidente, avvenuto al piano terra, ha provocato danni strutturali e generato preoccupazione tra i residenti. Sono in corso le verifiche delle autorità per accertare cause e conseguenze dell’evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una violenta esplosione si è verificata al piano terra di un edificio a Marcianise (Caserta), in Viale XXIV Maggio. La deflagrazione ha interessato un'area adibita a garage, totalmente devastata dalla forza dell'esplosione. Secondo i primi rilievi effettuati sul posto dai Vigili del Fuoco la causa dell'incidente è riconducibile a una probabile fuga di gas. L'onda d'urto è stata talmente potente da coinvolgere e danneggiare seriamente tre autovetture che si trovavano parcheggiate nel piazzale antistante i locali. Fortunatamente non ci sono stati feriti, perché al momento del fatto non erano presenti persone nelle vicinanze del punto di origine dell'esplosione.

