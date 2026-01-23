Frosinone-Reggiana le probabili formazioni

Frosinone e Reggiana si preparano a sfidarsi in una partita importante per entrambe le squadre. Dopo il pareggio ottenuto dal Frosinone sul campo del Monza, l’incontro assume un valore strategico, sia in classifica che dal punto di vista psicologico. Analizziamo le probabili formazioni e le chiavi della sfida, per offrire un quadro chiaro e dettagliato delle due compagini prima del fischio d'inizio.

Il pareggio ottenuto dal Frosinone sul campo del Monza vale molto più di un semplice punto. Un risultato che pesa in classifica, ma soprattutto sul piano mentale, perché arrivato al termine di una gara ricca di ostacoli e difficoltà. I giallazzurri hanno confermato ancora una volta solidità.

