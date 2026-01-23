Un ingegnere è stato licenziato per giusta causa dopo aver inviato numerosi messaggi alla collega, anche senza un contatto fisico. Il Tribunale del lavoro ha confermato che, in assenza di comportamenti fisici, comportamenti ripetuti e molesti via comunicazione scritta possono giustificare un provvedimento disciplinare severo. Questa decisione evidenzia l'importanza di rispettare i limiti nei rapporti professionali e di mantenere un comportamento adeguato in ambito lavorativo.

L’azienda, la Aertre spa, controllata dal gruppo Save, apre un'indagine interna e licenzia in tronco il dirigente per giusta causa. Il professionista impugna la decisione, ma il giudice del lavoro del tribunale di Treviso conferma la misura. L'indagine, raccolta in un memorandum di 14 pagine, racconta di un pressing costante: il dirigente inizia ad avere atteggiamenti non consoni nell'ottobre 2023 e arriva, in un'escalation di inviti e offerte indesiderate a spedire oltre mille messaggi alla donna nella notte tra il 5 e il 6 marzo del 2024. La dipendente - riporta il Corriere del Veneto - si rivolge al direttore delle risorse umane e con l’assistenza della consigliera di fiducia del gruppo (una figura super partes prevista dal codice di condotta aziendale che interviene in situazioni di molestie e mobbing) presenta il 2 aprile 2024, una dettagliata segnalazione che porterà al licenziamento dell'uomo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Frasi inopportune e fino a mille messaggi in una notte alla collega: ingegnere licenziato per giusta causa

Avances, abbracci e messaggi alla collega (fino a mille a notte): ingegnere licenziato per giusta causaUn ingegnere è stato licenziato per giusta causa a seguito di comportamenti inappropriati sul posto di lavoro, tra cui avances, abbracci non richiesti e messaggi numerosi alla collega.

Mille messaggi in una notte, chat a sfondo sessuale e abbracci indesiderati: licenziato il capoufficio che assedia la dipendenteUn ingegnere responsabile è stato licenziato dopo aver molestato una collega con messaggi inappropriati, chat a sfondo sessuale e abbracci indesiderati.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Biella, dipendente denuncia molestie sul lavoro | La procura: Sotto il seno non è zona erogena; Bufera in Seconda categoria per una frase dell'arbitro!; Massimo Boldi escluso dai tedofori di Milano Cortina per frasi inopportune: dietro le quinte della decisione; Massimo Boldi censurato per le Olimpiadi: scoppia il caso.

Frasi inopportune e fino a mille messaggi in una notte alla collega: ingegnere licenziato per giusta causaIl Tribunale del lavoro ha stabilito che si tratta di giusta causa anche in mancanza di un contatto fisico. I fatti sono accaduti tra la fine del 2023 e la primavera del 2024 all’aeroporto Canova di T ... vanityfair.it

Questo è quello che fece il disastro con la nostra primavera, tanto che fu squalificato 2 mesi per "Frasi inopportune dal contenuto denigratorio e provocatorio in particolare nei confronti dei calciatori A. Sala, D. Maldini, R. Tonini, F. C. Tsadjout, M.R. Frigerio". x.com

Lilac - Centro DCA. . Le frasi e i commenti inopportuni hanno spesso un unico scopo: non stare accanto, ma proteggersi dall’ascolto di qualcosa che spaventa, che genera ansia o senso di impotenza. Il meccanismo è simile a quello che si osserva nei disturbi - facebook.com facebook