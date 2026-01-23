Frane al via il consolidamento del quartiere San Pietro a Polizzi Generosa | Investimenti per la sicurezza

A Polizzi Generosa, nel Palermitano, sono stati avviati i lavori di consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della strada statale 643. L’intervento, volto a migliorare la stabilità e la sicurezza dell’area, rappresenta un passo importante per prevenire rischi legati a frane e dissesti. L’investimento si inserisce in un progetto più ampio di interventi di messa in sicurezza del territorio.

Possono partire a Polizzi Generosa, nel Palermitano, i lavori di consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della strada statale 643. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha infatti.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

