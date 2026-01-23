Dal 2 al 4 febbraio 2026, nelle sale italiane, sarà proiettato il biopic

Il biopic FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il primo film dedicato all’artista, arriverà nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios. Il film è uno sguardo sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Il biopic segue il percorso del giovane Battiato, interpretato da Dario Aita, dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, e mostra tutti passaggi personali e professionali verso il successo. Il film mostra alcuni degli incontri significativi che hanno caratterizzato la sua carriera e il suo spirito creativo, tra cui quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di molti dei brani più iconici del repertorio di Battiato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Franco Battiato. Il lungo viaggio: nelle sale il 2, 3 e 4 febbraio

