In Francia, due neonati sono deceduti pochi giorni dopo aver consumato latte artificiale Guigoz di Nestlé. Le autorità hanno avviato due inchieste giudiziarie per chiarire le cause di queste morti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza di alcuni prodotti per l’infanzia. La vicenda potrebbe avere ripercussioni di portata internazionale, evidenziando l’importanza di un’attenta verifica dei prodotti destinati ai più piccoli.

La Francia verso un nuovo scandalo sanitario che potrebbe assumere dimensioni internazionali? Due neonati sono morti a distanza di pochi giorni dopo essere stati alimentati con latte artificiale: un bimbo, nato il 25 dicembre e morto l’8 gennaio a Pessac, vicino a Bordeaux, e una bimba, nata il 23 dicembre, morta pochi giorni dopo a Angers. Entrambi avevano bevuto il latte, potenzialmente contaminato da batteri, della marca Guigoz prodotto da Nestlé, il gigante svizzero dell’agroalimentare già coinvolto in Francia nello scandalo dell’acqua in bottiglia venduta come “minerale naturale”, ma che invece aveva subito dei trattamenti di disinfezione usati normalmente per l’acqua del rubinetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, due neonati morti dopo aver ingerito latte artificiale Guigoz (Nestlè): aperte due inchieste giudiziarie

Nestlé ritira latte per neonati in Europa: coinvolta anche l’Italia, scatta l’allerta preventivaNestlé ha avviato un richiamo volontario di alcuni lotti di latte per neonati in Europa, inclusa l’Italia, a causa di un problema di qualità legato a uno degli ingredienti.

Dopo la morte improvvisa di un neonato in Francia e il richiamo di lotti di latte in polvere da parte di Nestlé, Danone e Lactalis, la procura di Bordeaux ha aperto un'indagine e disposto un'autopsia. facebook