Francesi occhio alla tassa patrimoniale | un dossier ricorda le conseguenze economiche negative
La tassa patrimoniale in Francia ha suscitato molte discussioni e analisi. Questo dossier esamina le sue conseguenze economiche, evidenziando come, fin dalla sua introduzione, il paese abbia registrato effetti negativi anziché benefici. Una valutazione obiettiva e basata sui dati permette di comprendere meglio le implicazioni di questa misura sulla stabilità e sulla crescita economica francese.
Sin dall’istituzione della tassa patrimoniale, la Francia non si è mai arricchita. Anzi, ha subito perdite economiche. A renderlo noto è il quotidiano francese Le Figaro, che ha citato un rapporto dell’Istituto economico Rexecode, secondo cui “il mancato gettito fiscale” generato dall’imposta ” raggiungerebbe i 9 miliardi di euro, a fronte di un incasso che varia dai 2 ai 5 miliardi di euro a seconda dell’anno”. Invece, “la perdita di reddito nazionale ammonterebbe a una cifra compresa tra 0,5 e 1 punto percentuale del Pil”. Già nel 2015, Rexecode aveva avvisato che l’imposta sul patrimonio aveva portato a una perdita cumulativa di PIL di 45 miliardi di euro in 30, a causa dell’allontanamento degli imprenditori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
