Francesco scompare nel nulla a 15 anni | il corpo senza vita in un dirupo

A Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, è stata rinvenuta senza vita Francesco Latini, un ragazzo di 15 anni scomparso ieri. Il corpo è stato trovato in un dirupo vicino alla sua abitazione, accanto alla bicicletta. La comunità locale si trova a fronteggiare questa tragica perdita, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze della vicenda.

Tragedia a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. Francesco Latini, studente di 15 anni, è stato trovato senza vita nella serata di oggi in un dirupo, accanto alla sua bicicletta, a poca distanza dall’abitazione di famiglia. Il ragazzo frequentava il primo anno dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi. Era uscito di casa intorno alle 15.30, come faceva spesso, per un breve giro in bici. Con il passare delle ore, però, non vedendolo rientrare, i genitori si sono allarmati. Dopo aver provato a contattarlo ripetutamente sul telefono cellulare, senza ottenere risposta, hanno deciso di chiedere aiuto, contattando i Carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Studente di 15 anni trovato morto in un dirupo: accanto al corpo la bicicletta, era a quasi arrivato a casaA Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, è stato rinvenuto il corpo di Francesco Latini, studente di 15 anni del primo anno dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi.

