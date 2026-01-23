Frana sulla Faentina riapre la strada
Riapre al traffico il tratto di via Faentina, all’altezza di Pian del Mugnone, dopo la chiusura seguita alla frana del 6 gennaio. La strada, interessata da un distacco di massi, sarà percorribile in entrambe le direzioni a partire questa sera alle 20. La riapertura consente di ripristinare la normale viabilità nella zona, garantendo sicurezza e regolare transito per gli utenti.
Riapre al traffico regolarmente a doppio senso di marcia questa sera alle 20, venerdì 23 gennaio, il tratto della via Faentina, all'altezza di Pian del Mugnone, chiuso dopo la frana avvenuta il 6 gennaio scorso, con un grosso masso che era arrivato a sfiorare una casa. Strada chiusa, residenti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Frana sulla Faentina: riapertura da stasera, strada percorribile in entrambi i sensiA partire dalle ore 20 di oggi, 23 gennaio 2026, il tratto della via Faentina in località Manzolo, nel territorio di Fiesole, riapre al traffico in entrambi i sensi di marcia.
La frana sulla via Faentina: droni per monitorare le rocce. Strada chiusa, non c’è data di riapertura. Lunghe codeLa frana sulla via Faentina ha portato alla chiusura temporanea della strada, con lunghe code e nessuna data certa per la riapertura.
Frana SR302 Faentina: rilievi con i droni grazie a una Convenzione con l'Università di Firenze
Argomenti discussi: Frana in via Faentina, cantiere ridotto in via di San Domenico per agevolare il traffico; Frana sulla Faentina, il tratto riapre dal 26 gennaio; Via Faentina resta chiusa in entrambi i sensi di marcia un'altra settimana; Riapre via Faentina dopo la frana: strada percorribile in entrambi i sensi da venerdì sera.
Frana sulla Faentina, tratto riapre da questa seraRiapre questa sera, dalle 20, al traffico a doppio senso di marcia il tratto della via Faentina chiuso dopo la frana avvenuta in località Manzolo, nel territor ... controradio.it
Riapre via Faentina dopo la frana: strada percorribile in entrambi i sensi da venerdì seraIl Comune di Fiesole informa che, come da ordinanza n. 192 del 23 gennaio 2026 appena arrivata da Città Metropolitana, la SR 302 Faentina riaprirà anticipatamente rispetto alle previsioni: la strada ... 055firenze.it
#Viabilità fra #Firenze e il #Mugello, riapre la via #Faentina dopo la #frana x.com
VIabilità fra Firenze e il Mugello, riapre la via Faentina dopo la frana - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.