Frana sulla Faentina | riapertura da stasera strada percorribile in entrambi i sensi
A partire dalle ore 20 di oggi, 23 gennaio 2026, il tratto della via Faentina in località Manzolo, nel territorio di Fiesole, riapre al traffico in entrambi i sensi di marcia. La strada, precedentemente chiusa a causa di una frana, torna percorribile dopo i lavori di messa in sicurezza. La riapertura consente di ripristinare la normale viabilità sulla principale arteria della zona.
FIRENZE – Stasera, 23 gennaio 2026, dalle 20 riapre al traffico a doppio senso di marcia il tratto della via Faentina chiuso dopo la frana avvenuta in località Manzolo, nel territorio di Fiesole. Lo stabilisce un’ordinanza della Città metropolitana di Firenze. Autolinee Toscane informa che tutte le linee autobus deviate torneranno progressivamente al regolare percorso, senza più deviazioni né modifiche temporanee. Dalla riapertura della strada, si spiega in una nota, la linea 21 tornerà a svolgere il suo itinerario. Da domani, sabato 24, anche la linea extraurbana 319A tornerà a svolgere servizio sull’itinerario consueto e, contestualmente, non verrà più effettuata la navetta di collegamento tra Pratolino-Olmo-Borgo San Lorenzo che era stata attivata per il periodo di chiusura della strada. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
