Frana i lavori continuano ma è ancora emergenza traffico e urti

Restano in corso i lavori di messa in sicurezza sulla SP88, a seguito della frana che ha causato disagi al traffico. Il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, fornisce un aggiornamento dettagliato sull’andamento delle operazioni di emergenza, che continuano senza interruzioni. Nonostante gli interventi in atto, si segnala ancora un’intensa attività di gestione del traffico e di prevenzione degli urti lungo la strada interessata.

Tempo di lettura: 2 minuti Da parte del sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, un dettagliato aggiornamento sull’ emergenza frana SP88: I lavori di messa in sicurezza della strada sono proseguiti senza sosta per tutta la settimana in corso. Le avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi non hanno fermato le ruspe in azione della Impresa edile incaricata. Purtroppo le infiltrazioni d’acqua hanno eroso in profondità lo strato argilloso sottostante il manto stradale tanto da coinvolgere anche il tratto di strada non ceduto. Le immagini sono molto eloquenti. La Impresa sta convogliando in tubi corrugati l’acqua sorgiva che sgorga in più punti, riempendo di poi con pietre e misto lo scavo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Frana, i lavori continuamo ma è ancora emergenza traffico e urtiSono in corso i lavori di messa in sicurezza sulla SP88 a Contrada, nonostante l'emergenza traffico e gli urti ancora presenti.

