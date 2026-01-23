Frana i lavori continuamo ma è ancora emergenza traffico e urti

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza sulla SP88 a Contrada, nonostante l'emergenza traffico e gli urti ancora presenti. Il sindaco Pasquale De Santis ha fornito un aggiornamento dettagliato sull’intervento, che prosegue senza interruzioni. La situazione resta complessa, ma l’amministrazione continua a lavorare per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Da parte del sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, un dettagliato aggiornamento sull’ emergenza frana SP88: I lavori di messa in sicurezza della strada sono proseguiti senza sosta per tutta la settimana in corso. Le avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi non hanno fermato le ruspe in azione della Impresa edile incaricata. Purtroppo le infiltrazioni d’acqua hanno eroso in profondità lo strato argilloso sottostante il manto stradale tanto da coinvolgere anche il tratto di strada non ceduto. Le immagini sono molto eloquenti. La Impresa sta convogliando in tubi corrugati l’acqua sorgiva che sgorga in più punti, riempendo di poi con pietre e misto lo scavo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Frana, i lavori continuamo ma è ancora emergenza traffico e urti Firenze: caos traffico in mattinata in zona Cure. Via Faentina ancora chiusa per la frana. Itinerario consigliatoQuesta mattina a Firenze, in zona Cure, si sono verificati significativi disagi alla viabilità a causa di un incidente. Leggi anche: Via Marignano chiusa al traffico per oltre un mese, al clou i lavori per la messa in sicurezza della frana Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Frana sulla SP88, proseguono i lavori di messa in sicurezza: domani distacchi elettrici e asfaltatura. Emergenza frana SP88: lavori senza sosta, ma viabilità ancora criticaProseguono senza interruzioni i lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale 88, colpita da una grave frana. Gli interventi sono andati avanti per tutta la settimana, nonostante le avverse co ... irpiniaoggi.it Frana, peggio di quel che si temeva. Più ampio il fronte da rimuovereInizia la progettazione degli interventi di rimozione della frana che ha investito la strada che dal centro del ... msn.com RTA VIDEOTARO. . Sono stati aggiudicati dalla Provincia di Parma i lavori per la messa in sicurezza della frana di Compiano che, nel febbraio 2024, aveva provocato la chiusura della strada provinciale 66 alle porte del borgo e del castello. L’intervento, finanz - facebook.com facebook Frana di Compiano sulla Sp 66: aggiudicati i lavori, investimento da 1 milione di euro x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.