Fossacesia avvia la programmazione degli eventi e delle manifestazioni 2026 e prepara la rassegna Bellestate 2026

L’amministrazione comunale di Fossacesia ha avviato la pianificazione degli eventi e delle manifestazioni previste per il 2026, includendo iniziative culturali, rassegne, presentazioni di libri e esposizioni artistiche. Tra le attività in programma, si inserisce anche la rassegna “Bellestate 2026”, che mira a valorizzare il patrimonio locale e a coinvolgere la comunità durante l’estate.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.