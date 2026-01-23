Fossacesia avvia la programmazione degli eventi e delle manifestazioni 2026 e prepara la rassegna Bellestate 2026
L’amministrazione comunale di Fossacesia ha avviato la pianificazione degli eventi e delle manifestazioni previste per il 2026, includendo iniziative culturali, rassegne, presentazioni di libri e esposizioni artistiche. Tra le attività in programma, si inserisce anche la rassegna “Bellestate 2026”, che mira a valorizzare il patrimonio locale e a coinvolgere la comunità durante l’estate.
