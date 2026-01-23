Formula1 svelata la nuova Ferrari obiettivo riscatto

La Scuderia Ferrari HP ha presentato oggi la SF-26, la nuova monoposto che accompagnerà la squadra nel Campionato del Mondo di Formula 1 2024, con inizio previsto l’8 marzo in Australia. Questo modello rappresenta un passo importante nel percorso di riscatto e miglioramento per il team, puntando a prestazioni competitive e a rafforzare il rapporto con i tifosi.

Roma, 23 gen. (askanews) – La Scuderia Ferrari HP ha presentato oggi la SF-26, la nuova monoposto con cui la squadra affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1, il cui inizio è previsto l’8 marzo in Australia. La vettura, la settantaduesima realizzata dalla Casa di Maranello per la massima categoria automobilistica, apre un nuovo ciclo regolamentare che segna l’inizio di una fase completamente inedita per la F1, che sarà caratterizzata da vetture più leggere, da un profondo ripensamento dei concetti aerodinamici e da una nuova generazione di power unit. La presentazione si è svolta oggi presso la pista di Fiorano.🔗 Leggi su Ildenaro.it Ecco la nuova Ferrari: tanto bianco e rosso scuderia più acceso. Obiettivo riscattoFerrari ha presentato ufficialmente la SF-26, la sua nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1. Ferrari, svelata la nuova monoposto SF-26Scuderia Ferrari ha presentato la nuova monoposto SF-26, che prenderà parte al campionato di Formula 1 del 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. BOMBA F1! Formula 1 2026 RIVOLUZIONARIA! La NUOVA Ferrari 678 sarà TOTALMENTE INNOVATIVA! Argomenti discussi: Svelata la livrea dell'Audi di Hulkenberg e Bortoleto: rivivi qui il racconto dell'evento; Quando viene presentata la nuova Ferrari? Il programma completo; F1: svelata a Berlino la livrea della nuova Audi all'esordio nel Circus; F1 2026: svelata la nuova Haas VF-26. Formula1, svelata la nuova Ferrari, obiettivo riscattoRoma, 23 gen. (askanews) – La Scuderia Ferrari HP ha presentato oggi la SF-26, la nuova monoposto con cui la squadra affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1, il cui inizio è previsto l’8 marzo ... ildenaro.it Ferrari, svelata la nuova monoposto SF-26Con la vettura presentata a Maranello il Cavallino si presenterà al campionato del mondo, che partirà l'8 marzo in Australia ... rainews.it Formula1, svelata la nuova #Ferrari, obiettivo riscatto - facebook.com facebook Formula 1, svelata la Ferrari SF-26: come sarà la nuova Rossa in gara per il Mondiale x.com

