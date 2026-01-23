Formula 1 svelata la Ferrari SF-26 | come sarà la nuova Rossa in gara per il Mondiale

È stata presentata oggi la Ferrari SF-26, la vettura che rappresenta la settantaduesima monoposto targata Ferrari per il Campionato di Formula 1. Progettata in un contesto di regolamenti innovativi, questa nuova vettura si prepara a concorrere nel Mondiale 2024. La SF-26 riflette l’evoluzione tecnica e strategica del team, puntando a migliorare le prestazioni in pista e a competere ai massimi livelli del campionato.

(Adnkronos) – E' stata svelata oggi venerdì 23 gennaio, la nuova Ferrari. La SF-26 è la settantaduesima monoposto realizzata dalla Ferrari per il Mondiale F1 e nasce in un contesto regolamentare rivoluzionato. La prima cosa che salta all'occhio è l'abitacolo bianco 'stile 312'. Le nuove norme tecniche hanno imposto una revisione completa dell’architettura della vettura. Il telaio segna l’abbandono dell’effetto suolo in favore di un diverso concetto aerodinamico, caratterizzato da superfici più pulite e da una filosofia progettuale orientata alla riduzione del peso e al miglioramento dell’efficienza complessiva, in linea con gli obiettivi fissati dalla F1 per il nuovo ciclo tecnico al via in questa stagione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ferrari presenta la monoposto per il Mondiale F1: svelata la SF-26, regolamento rivoluzionato. Primo rombo per HamiltonFerrari ha presentato la SF-26, la monoposto con cui affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

Ferrari presenta la SF-26: al via una nuova era della Formula 1Ferrari introduce la SF-26, la monoposto che accompagnerà la squadra nel prossimo Campionato del Mondo di Formula 1, in partenza l’8 marzo in Australia.

Argomenti discussi: Svelata la livrea dell'Audi di Hulkenberg e Bortoleto: rivivi qui il racconto dell'evento; Comincia l'era di Audi in Formula 1: svelata la livrea della R26 di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto; Quando viene presentata la nuova Ferrari? Il programma completo

