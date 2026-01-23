Formazione e istruzione in Sicilia meno di un bimbo su cinque accede al nido

In Sicilia, meno di un bambino su cinque ha accesso al nido, evidenziando le disuguaglianze nell’istruzione precoce. La povertà educativa si manifesta già nei primi anni di vita, influenzando il percorso scolastico e aumentando il rischio di abbandono scolastico. Questi dati sottolineano l’importanza di investire nei servizi di formazione e istruzione per promuovere opportunità più eque e un migliore sviluppo dei giovani.

