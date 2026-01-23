Formazione e istruzione in Sicilia meno di un bimbo su cinque accede al nido

In Sicilia, meno di un bambino su cinque ha accesso al nido, evidenziando le disuguaglianze nell’istruzione precoce. La povertà educativa si manifesta già nei primi anni di vita, influenzando il percorso scolastico e aumentando il rischio di abbandono scolastico. Questi dati sottolineano l’importanza di investire nei servizi di formazione e istruzione per promuovere opportunità più eque e un migliore sviluppo dei giovani.

In Italia la povertà educativa si radica già nei primi anni di vita e tende ad aggravarsi con il passare del tempo: l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia resta diseguale e, negli anni successivi, cresce il rischio di dispersione scolastica. In occasione della Giornata.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

