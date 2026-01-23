Forbidden Fruit anticipazioni 24 gennaio | Alihan e Zeynep decidono di ricominciare in America
Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit per il 24 gennaio. Alihan e Zeynep decidono di ricominciare una nuova vita in America. La serie turca, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, si avvicina alla conclusione della seconda stagione, annunciando importanti sviluppi per i protagonisti e un possibile addio a alcuni personaggi.
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Forbidden Fruit si prepara a salutare due dei protagonisti principali, ormai in dirittura d'arrivo con il finale della seconda stagione. Nell' episodio di sabato 24 gennaio infatti, Zeynep e Alihan decideranno di partire per gli Stati Uniti per trasferirsi definitivamente in terra americana: stanchi che la loro relazione venga sempre insidiata dalle loro famiglie, i due decidono di ricominciare altrove. La notizia ovviamente sarà un duro colpo per Yildiz. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio, in onda alle 14. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
