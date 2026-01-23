Forbidden fruit 2 replica puntata del 23 gennaio in streaming | Video Mediaset

Il 23 gennaio, in streaming su Video Mediaset, è disponibile la replica della puntata di Forbidden Fruit 2. La soap turca prosegue con le vicende di Yildiz, Halit e Ender, evidenziando le tensioni e le decisioni che coinvolgono i personaggi principali. Consulta la puntata per seguire gli sviluppi della trama e scoprire come si evolvono le relazioni tra i protagonisti.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 23 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna, avendo capito che dietro l'assunzione di Sevda come nuova segretaria di Halit c'è Ender, Yildiz offre alla ragazza una cifra cospicua in cambio delle sue dimissioni. Fingendo di aver sbagliato stanza, Sahika si fa trovare nello studio di Halit in deshabillé. L'uomo rimane molto colpito e, più tardi, durante la festa organizzata per Erim, quasi non riesce a toglierle gli occhi di dosso, particolare che non sfugge a Yildiz. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 146 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

