followyourpassion il calendario gare running 2026 iscrizioni aperte a monza e milano

FollowYourPassion presenta il calendario gare running 2026, con iscrizioni aperte a Monza e Milano. Dopo il successo delle ultime edizioni, che hanno registrato numeri significativi, MG Sport rinnova l’appuntamento con gli appassionati di corsa, offrendo un programma ricco di eventi per la prossima stagione. Le iscrizioni sono ora disponibili, consentendo agli atleti di pianificare le partecipazioni e vivere nuove esperienze sportive nelle due città.

MILANO – Sull'onda dell'entusiasmo di edizioni con numeri da record sia di Monza21 a fine settembre che Milano21 in novembre, si è da poco chiusa la kermesse degli eventi di FollowYourPassion organizzati da MG Sport. E' stato un 2025 ricco di eventi in diverse discipline – dal running, al.

