Follia per Pio Esposito | Offerte vicine ai 100 milioni

Pio Esposito ha attirato l'attenzione con annunci riguardanti offerte vicine ai 100 milioni, mentre Oaktree si trova di fronte a decisioni complesse. Nello sport, Esposito ha inoltre mostrato il suo talento durante la partita di Champions League contro l'Arsenal, contribuendo a una prestazione significativa. Questi eventi evidenziano momenti di rilevanza nel mondo finanziario e sportivo, riflettendo le sfide e le opportunità attuali in entrambe le aree.

“Decisioni difficili da prendere all’orizzonte per Oaktree” Pio Esposito ha conquistato anche la Premier nello spezzone di partita disputato in Champions League contro l’ Arsenal martedì sera. Il classe 2005 ha avuto un grande impatto sulla partita, alla fine persa 1-3 da Lautaro e compagni, tanto da costringere Arteta a sostituire Mosquera. Inter, allarme Premier per Pio Esposito (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il difensore ex Valencia stava perdendo tutti i duelli contro il centravanti nerazzurro, che più in fretta di quanto ci aspettavamo sta scalando le gerarchie dell’attacco. In suo favore gioca la grande stima che nutre nei suoi confronti Cristian Chivu: il tecnico lo ha già allenato nelle giovanili e ne ha bloccato la partenza l’estate scorsa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Inter, Marotta lavora ai rinnovi: Bisseck e Pio Esposito da blindareL'Inter lavora ai rinnovi contrattuali di alcuni giovani talenti, tra cui Bisseck e Pio Esposito, per consolidare il proprio assetto.

Chivu dopo la vittoria in Inter-Lecce: Che gioia per Pio Esposito, siamo cresciuti insieme. Giorno di riposo? Io mi fido dei miei giocatoriSERIE A - Il tecnico romeno spiega quanto sia felice per Pio Esposito, per questo gol davvero importante per la corsa in campionato. Chivu conferma di essere ... eurosport.it

Inter, retroscena: per tenersi Pio Esposito Chivu prima di Lookman ha detto di no all’arrivo di…Chivu era convinto che quel ragazzone che aveva lasciato appena due anni prima, fosse pronto a germogliare definitivamente ... msn.com

Chiudo la serata dicendo che: - la coppia titolare (ad oggi) deve essere Lautaro-Esposito. - L'esterno serve assolutamente, rimanere cosi è una follia. - Barella deve rifiatare, più spazio a Sucic. - Basta Sommer, è una tortura per tutti noi vederlo ancora in porta. x.com

L'Arsenal vuole Pio Esposito: I Gunners sono pronti a Far Follie ma l'inter chiude la porta. - Corriere dello Sport - facebook.com facebook