Foglianise, Liberamente invita la cittadinanza a un incontro di confronto sull’anno politico appena trascorso. L’obiettivo è offrire un’occasione di dialogo e partecipazione, per condividere opinioni e riflettere sugli eventi che hanno caratterizzato il nostro paese. L’appuntamento rappresenta un momento di ascolto e confronto civile, volto a rafforzare la partecipazione democratica della comunità locale. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a contribuire al dibattito pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa Un momento di riflessione, confronto e partecipazione attiva sulla vita pubblica del paese. È questo lo spirito dell'incontro promosso dal Movimento Civico "Liberamente Foglianise", in programma sabato 24 gennaio alle ore 18.00 presso l'Oratorio Padre Isaia. L'appuntamento, dedicato al tema "L'anno politico – resoconto e confronto", vuole essere un'occasione per tracciare un bilancio dell'ultimo anno amministrativo, analizzare criticità e prospettive della comunità e avviare un dialogo costruttivo sul futuro di Foglianise. Ed è con queste parole che il movimento presenta l'incontro: "Sabato 24 Gennaio alle ore 18.

© Anteprima24.it - Foglianise, Liberamente invita la cittadinanza per un dialogo sull’anno politico appena trascorso

"Sogno " In un piccolo paese dove la politica ha promesso per 50 anni senza mai realizzare niente, un parroco - Don Pietro - ha deciso di prendere per mano un'idea e regalarla alla Comunità di Foglianise. Ha progettato e realizzato un "sogno"! Uno spazio, p - facebook.com facebook