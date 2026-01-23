Fitto | Risultato importante l' approvazione dell' agenda europea delle città – Il video

La recente approvazione dell'agenda europea per le città, avvenuta a dicembre dalla Commissione Europea, rappresenta un passaggio significativo per lo sviluppo urbano in Europa. Questo risultato testimonia l'impegno a sostenere progetti di innovazione e sostenibilità nelle aree urbane, favorendo un approccio più coordinato e strategico. Un passo importante che potrebbe influenzare le politiche e le iniziative future a livello locale e continentale.

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 "Presentiamo un risultato già di per sé molto importante, perché a dicembre la Commissione Europea ha approvato la nuova agenda europea per le città. Un lavoro di programmazione che non solo riconosce il ruolo centrale e fondamentale delle città" così il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, in un punto stampa a margine della Presentazione dell'Agenda europea delle Città presso la sede di Anci a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

