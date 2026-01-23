Firenze cadavere carbonizzato trovato a Vinci | possibile collegamento con un’aggressione

Nella serata di giovedì 22 gennaio, a Vinci, i carabinieri hanno trovato un corpo completamente carbonizzato in via di Faltognano. Le indagini, condotte dalla compagnia di Empoli e dal nucleo investigativo di Firenze, stanno valutando un possibile collegamento con un'aggressione precedente. La scoperta solleva interrogativi sulle circostanze e le eventuali responsabilità coinvolte nell'episodio.

L’allarme è scattato dopo l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a domare un incendio divampato in una legnaia. Una volta estinte le fiamme, i pompieri hanno rinvenuto alla base della struttura il cadavere di una persona, ridotto in condizioni tali da renderne al momento impossibile l’identificazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari dell’Arma per i rilievi del caso. Secondo le prime risultanze investigative, non si esclude alcuna ipotesi: tra le possibilità al vaglio degli inquirenti vi sarebbero sia l’incidente sia un gesto volontario. Saranno gli accertamenti tecnici e l’autopsia a chiarire le cause del decesso e l’origine del rogo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

