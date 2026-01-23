Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Lavori in corso in difesa C’è l’intrigo Ranieri

La Fiorentina si prepara alla chiusura del mercato di gennaio, con i lavori in difesa ancora in corso. La situazione attuale, a meno di due settimane dalla fine della sessione, presenta alcuni nodi ancora da sciogliere, tra cui il possibile coinvolgimento di Ranieri. La rosa viola continua a lavorare per completare il reparto difensivo, mantenendo alta l’attenzione sulle ultime trattative in corso.

Firenze, 23 gennaio 2026 - Mancano poco più di dieci giorni alla chiusura del mercato e in casa Fiorentina il quadro è tutt’altro che definito. Le manovre principali riguardano anche le uscite. L’addio di Kouame è ormai dato per scontato: resta solo da stabilire la prossima destinazione, con la Sampdoria e alcune squadre spagnole in corsa. Nelle ultime ore, però, ha iniziato a prendere corpo anche il caso Ranieri. L’ex capitano, finito ai margini delle rotazioni e ormai lontano dall’undici iniziale, sta valutando il proprio futuro. Il club viola non ha fretta né reale necessità di cederlo, ma la situazione non è semplice da gestire sul piano personale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Harrison c'è! Intrigo Fortini, idea ThorstvedtLa Fiorentina prosegue il mercato con diversi movimenti in corso, tra nuovi arrivi e partenze.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Ecco Harrison, stop Baldanzi. Ora il colpo in difesaLa Fiorentina si appresta a completare il suo terzo acquisto nel mercato invernale con l'arrivo di Jack Harrison dal Leeds.

