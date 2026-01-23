Nella giornata di presentazione dei nuovi acquisti in casa Fiorentina, Paolo Vanoli si rivolge ai media al Media Center, commentando l’arrivo di Harrison. L’allenatore ha sottolineato come il giocatore gli ricordi Bielsa e ha dichiarato che questa era la scelta giusta nel momento opportuno. L’evento si inserisce nel quadro delle novità introdotte dalla società con l’obiettivo di rafforzare la squadra.

Firenze, 23 gennaio 2026 - Giornata di presentazioni in casa Fiorentina. Al posto della consueta conferenza stampa pre partita di Paolo Vanoli, al bancone del Media Center ci sono gli ultimi acquisti del mercato invernale. Jack Harrison, prelevato in prestito dal Leeds, inizia parlando del suo rapporto con Bielsa, il celebre tecnico che gli ha cambiato la carriera. "Di lui mi hanno colpito i dettagli che aveva su tutti gli aspetti, mi ha dato tantissimo e mi ha fatto giocare il mio miglior calcio. Mi porto dietro tutto quello che mi ha insegnato anche in questa nuova avventura. E' stata un'esperienza incredibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Harrison: "Vanoli mi ricorda Bielsa. Era il momento giusto per venire qui"

Fiorentina, Brescianini si presenta: «Palladino mi ha consigliato di venire qui, ecco in che ruolo preferisco giocare»Marco Brescianini si presenta alla Fiorentina durante la conferenza stampa di presentazione.

