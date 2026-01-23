Fiorentina-Cagliari e chiusura Ponte al Pino | le indicazioni della società ai tifosi viola per andare allo stadio

La partita Fiorentina-Cagliari e la chiusura di Ponte al Pino hanno portato a modifiche nelle indicazioni per i tifosi viola. La società ha comunicato le disposizioni e i provvedimenti adottati per agevolare l’afflusso allo stadio Franchi, con particolare attenzione alle eventuali criticità legate alle restrizioni e ai percorsi alternativi. Di seguito, le indicazioni ufficiali per garantire un accesso sicuro e ordinato alla partita.

Chi volesse raggiungere la zona dello stadio Franchi dovrà quindi utilizzare le direttrici provenienti dal Cavalcavia delle Cure o da Piazza Alberti. L'accesso allo stadio Franchi sarà, infine, possibile dalle ore 16:00 considerando l'alta affluenza prevista.Per garantire un ingresso sereno ed evitare, di conseguenza, situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti coloro in possesso di un titolo di accesso sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli accessi. Sui siti istituzionali del Comune di Firenze (www.comune.fi.it) e di Autolinee Toscane (www.at-bus.it) e i canali social del Comune di Firenze e di Autolinee Toscane

