Fiorello confessa a Striscia | So più segreti di Corona sono su Mediaset e uno mi ha spiazzato

Durante la prima puntata di Striscia la Notizia, Fiorello ha ricevuto il Tapiro d’Oro e ha condiviso alcune rivelazioni sulla sua esperienza in Mediaset. Nel corso dell’intervista, il noto showman ha affermato di conoscere più segreti di quanto si possa immaginare, anche rispetto a personaggi come Corona. La sua intervista ha suscitato attenzione, aprendo nuovi spunti di discussione nel mondo dello spettacolo.

Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro d’oro a Fiorello in una prima puntata che si è trasformata in un piccolo caso televisivo. Il celebre conduttore Rai ha ricevuto il premio da Valerio Staffelli con una motivazione particolare: non essere finito in mezzo a nessuno scandalo televisivo. Ma quello che doveva essere un incontro ironico si è trasformato in qualcosa di più intrigante. L’appuntamento è avvenuto in un bar di Via Asiago, vicino agli studi Rai, dove Staffelli ha cercato di scucire allo showman qualche retroscena esplosivo sul mondo dello spettacolo. Inizialmente Fiorello ha mantenuto la linea: “Io non faccio scandali, non faccio nemmeno scoop”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Corona: "Vi svelo i segreti su Piersilvio, Marina Berlusconi e Silvia Toffanin custoditi da Signorini, se non mi ammazzano prima"

Fiorello chiama Fabrizio Corona in diretta RAI: la telefonata che spiazza tutti

