Dopo la conclusione della manifestazione della Flotilla, emergono nuove questioni legate alle violenze avvenute a Torino. Sono state presentate 18 denunce contro gli autori di atti violenti durante gli eventi, coinvolgendo anche gruppi pro-Palestina. L’episodio ha sollevato discussioni su manifestazioni e tensioni, con ripercussioni anche sui mezzi di informazione. Questo quadro evidenzia le problematiche legate alla gestione di eventi pubblici e alle tensioni politiche in atto.

Il sostegno alla Flotilla, le accuse agli israeliani, poi tutti in piazza a manifestare e a devastare, anche redazioni dei giornali, come “ La Stampa “, considerate “sioniste”, s contri con le forze dell’ordine, vandalismi e scenate isteriche. Oggi, a tre mesi di distanza, a Torino gli antagonisti e i Pro Pal devono fare i conti con la giustizia, che ha notificato 18 avvisi di garanzia ad altrettanto esponenti dell’estrema sinistra con il decreto di fissazione degli interrogatori preventivi emessi dal gip del capoluogo piemontese. La Procura ha depositato una richiesta d i misura cautelare agli arresti domiciliari per i reati di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Finita la farsa della Flotilla, iniziano i guai seri per antagonisti e Pro Pal: 18 denunce per le violenze di Torino

Torino, blitz polizia: fermi per le violenze ai cortei pro-PalDalla prima mattinata, la Polizia di Stato di Torino ha avviato l’operazione ‘Riot’, sotto la supervisione della Procura, per l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di giovani coinvolti nelle violenze durante i cortei pro-Pal.

Torino, blitz della Polizia all'alba: violenze pro-Pal, chi c'è tra i fermatiQuesta mattina la Polizia di Torino ha avviato l’operazione Riot, sotto la supervisione della Procura, per l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di giovani sospettati di aver partecipato ai disordini pro-Palestina del 3 ottobre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Congresso Pd Frosinone, la farsa è finita: la 'Pace dei Cacicchi' sulle macerie del lavoro; Il Tartufo di Michele Sinisi: dalla farsa alla tragedia umana; Farsa tedofori, niente stage per Gattuso e altre amenità: ma il ministro dello Sport Abodi cosa fa nel…; Idiozia dolosa | Putin non bombarda l’Ucraina per attirare la nostra attenzione.

Trump e la Groenlandia, la farsa è finita. In Italia i politici possono tornare a litigare tra loroUn fatto è certo: chi riesce a capire quel che succede nel mondo è bravo. Donald Trump prima minaccia il finimondo, vuole a tutti i costi la Groenlandia, non ne può fare a meno per questioni di sicure ... blitzquotidiano.it

La farsa è finita con atroce beffa per l'Aquila Basket: Trapani esclusa dal campionato di serie A e i bianconeri sono fuori dalla Coppa ItaliaTRENTO. Esclusione dal campionato, annullamento di tutte le gare sin qui disputate, una multa di 600mila euro e l'inibizione (che si aggiunge alle precedenti) a svolgere l'attività per tre mesi a cari ... ildolomiti.it

Ecco i temi principali sulla prima pagina di Libero in edicola oggi: - Groenlandia, la farsa è finita - Sechi: Pax americana - Putin sui soldi russi: "Usateli per l'Ucraina" - Vichinghi, fame e morte. No, l'Artico non è l'eden - Iacometti: Toh, con i dazi è salito l'export - facebook.com facebook

È un vero peccato che la @CoupedAfrique sia finita così : il #Marocco ne aveva fatto un grande torneo, con impianti bellissimi e una organizzazione perfetta. Purtroppo, la Finale-vista in tutto il Mondo-è stata una pessima finale: per colpa del direttore di gara, il x.com