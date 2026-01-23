Fine settimana al Teatro dell' Ortica con Cocaina e Da quaggiù si vede il cielo
Il Teatro dell'Ortica presenta il fine settimana con due spettacoli: “Cocaina” e “Da quaggiù si vede il cielo”. Sabato 24 gennaio alle 16:30, nell'ambito della stagione DeclinAzioni e della rassegna Spirali, va in scena la produzione del Teatro Il Sipario Strappato “Cocaina”, scritta da Lazzaro Calcagno e Matteo Monforte. Un’occasione per approfondire temi di attualità attraverso rappresentazioni teatrali di qualità.
Leggi anche: «Alzo gli occhi al cielo e te lo chiedo da quaggiù: mamma, che cosa devo fare delle nostre ciotoline?»
“Madre Nostra” al Teatro dell'Ortica, anteprima della nuova stagioneVenerdì 12 dicembre alle ore 20:30, il Teatro dell'Ortica di Molassana ospita l'anteprima dello spettacolo “Madre Nostra”.
