Fine settimana al Teatro dell' Ortica con Cocaina e Da quaggiù si vede il cielo

Il Teatro dell'Ortica presenta il fine settimana con due spettacoli: “Cocaina” e “Da quaggiù si vede il cielo”. Sabato 24 gennaio alle 16:30, nell'ambito della stagione DeclinAzioni e della rassegna Spirali, va in scena la produzione del Teatro Il Sipario Strappato “Cocaina”, scritta da Lazzaro Calcagno e Matteo Monforte. Un’occasione per approfondire temi di attualità attraverso rappresentazioni teatrali di qualità.

