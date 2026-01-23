Fincantieri | Mattarella beneficio a economia nazionale e a prestigio a Italia' **

Fincantieri rappresenta un importante patrimonio per l'economia italiana, contribuendo allo sviluppo industriale e all'innovazione nel settore navale. La recente dichiarazione del presidente Mattarella sottolinea il ruolo strategico dell'azienda nel rafforzare il prestigio dell'Italia a livello internazionale. La collaborazione tra istituzioni e imprese come Fincantieri continua a sostenere la crescita economica e il riconoscimento del nostro paese nel settore marittimo globale.

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - Fincantieri reca "grande beneficio all'economia nazionale e prestigio all'Italia". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando gli stabilimenti di Palermo, la cui storia, ha sottolineato ancora il Capo dello Stato, "è stata illustrata al meglio dalla presenza dei due dipendenti, poc'anzi, il più anziano e il più giovane delle maestranze del cantiere". "Una scelta felice, quella di mettere insieme il più anziano e il più giovane", che "non ha, mi sembra, soltanto il significato di indicare la storia del cantiere che continua trasmettendosi da una generazione all'altra, ma ha voluto evidenziare, così l'ho interpretata, ha voluto rappresentare lo spirito del cantiere, che si trasferisce da generazione in generazione, il senso di appartenenza delle maestranze che in questo cantiere è sempre stato molto alto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

