Finazzer Flory | Racconto il Trieste | leggenda negli abissi

Massimiliano Finazzer Flory, regista, attore e consigliere del Piccolo Teatro, divide il suo tempo tra Milano e New York. Conosciuto per il suo progetto “Trieste: leggenda negli abissi”, si dedica a raccontare storie che uniscono storia e narrativa. La sua esperienza si riflette in un approccio sobrio e accurato, volto a condividere con il pubblico un patrimonio culturale ricco di significato e profondità.

