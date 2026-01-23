Finazzer Flory | Racconto il Trieste | leggenda negli abissi
Massimiliano Finazzer Flory, regista, attore e consigliere del Piccolo Teatro, divide il suo tempo tra Milano e New York. Conosciuto per il suo progetto “Trieste: leggenda negli abissi”, si dedica a raccontare storie che uniscono storia e narrativa. La sua esperienza si riflette in un approccio sobrio e accurato, volto a condividere con il pubblico un patrimonio culturale ricco di significato e profondità.
Regista, attore, consigliere del Piccolo Teatro, Massimiliano Finazzer Flory vive tra Milano e New York. Nato a Monfalcone. Triestina, da generazioni, la sua famiglia per parte paterna. Da qui l’impegno nel realizzare il docufilm Operazione Batiscafo Trieste? "Sono nato, sì, tra cantieri: metafore di costruzioni, sfide, viaggi, operai italiani e capitani che non ci sono più. Il docufilm (commissionato dal Comune di Trieste, ndr) è l’omaggio a un saper fare, a una tradizione d’eccellenza della marina italiana. Siamo o no una penisola?". Leggendaria, l’impresa del “Trieste“. "Il primo mezzo sceso con uomini a bordo negli abissi del mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Voci di Alumni docufilm ideato e diretto da Massimiliano Finazzer FloryDi fronte una sala gremita introdotti dalla magnifica Rettrice Marina Brambilla un grande evento con un film unico nel suo genere Voci ... affaritaliani.it
La voce di Leonardo racconta la sua solitudineMassimiliano Finazzer Flory porta in scena, martedì ad Ascoli, l’intervista impossibile Era un genio, ma in lotta con la sua identità e il suo bisogno di superare i limiti. Intervistare Leonardo da ... ilrestodelcarlino.it
#Documentario | “La storia di Peppino Fumagalli. La Candy, le imprese, la famiglia” Regia di Massimiliano Finazzer Flory Disponibile dal #24gennaio su #Play2000 www.play2000.it/detail/831 Da una piccola officina brianzola a una holding mondial - facebook.com facebook
