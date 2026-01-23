Filmava e palpeggiava giovani pazienti durante le visite | 57 video nel telefono di un radiologo di Roma

Un radiologo di Roma è stato indagato per aver registrato e toccato giovani pazienti durante le visite mediche. Sono stati sequestrati 57 video contenenti tali comportamenti, che hanno portato al suo sospensione dall’attività professionale. L’indagine evidenzia comportamenti inappropriati e viola le norme etiche e legali a tutela dei pazienti. La notizia sottolinea l’importanza di garantire ambienti sanitari sicuri e rispettosi.

Indagato un radiologo romano accusato di riprendere e palpeggiare giovani pazienti durante esami. Sequestrati 57 video, scatta il divieto di esercizio.

