Filippo Champagne querela Fabrizio Corona per diffamazione per la frase ' è un cocainomane una nullità mi fa schifo'

Filippo Champagne ha intentato una querela contro Fabrizio Corona per diffamazione, a seguito di una frase offensiva pronunciata durante una trasmissione radiofonica. La disputa nasce da un episodio avvenuto mesi fa, in cui Champagne aveva commentato i propri risultati sui social rispetto a Corona, scatenando una serie di dichiarazioni che hanno portato alla richiesta di risarcimento per danni morali.

La vicenda affonda le radici in un episodio avvenuto mesi fa durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, quando Filippo Champagne si era vantato di ottenere più visualizzazioni su Instagram rispetto a Fabrizio Corona: "Io ho la metà dei suoi follower, ma lui raccoglie un quarto delle mie visuali.

