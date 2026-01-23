Fibromialgia | in Lombardia nasce FibronetCare la prima rete pubblica per diagnosi e cura

In Lombardia nasce FibronetCare, la prima rete pubblica dedicata a diagnosi e cura della fibromialgia. Dopo oltre vent'anni di impegno civile e scientifico, questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza e la qualità di vita dei pazienti affetti da questa condizione. La creazione di una rete integrata rappresenta un passo importante verso una maggiore attenzione e supporto per le persone con fibromialgia, contribuendo a un percorso più chiaro e accessibile.

D opo oltre vent’anni di battaglie civili e scientifiche, la fibromialgia inizia a uscire dall’ombra. In questi giorni Regione Lombardia ha annunciato la nascita di FibronetCare, la prima rete regionale coordinata di Centri di Reumatologia dedicata alla diagnosi, alla presa in carico e alla cura delle persone con fibromialgia. Un passo concreto che segna un cambio di paradigma: da “malattia invisibile” a condizione riconosciuta e affrontata dal sistema sanitario. La notizia arriva in un momento cruciale anche sul piano internazionale. In Brasile è appena entrata in vigore la cosiddetta Legge Lady Gaga, che riconosce ufficialmente la fibromialgia come disabilità, garantendo diritti e tutele ai pazienti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

