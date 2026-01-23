festival del fumetto

Il Festival del Fumetto si terrà nell'ultimo fine settimana di gennaio al Parco Esposizioni Novegro. L’evento, in programma sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio 2026, è un'occasione per esplorare le diverse sfaccettature della cultura pop, con esposizioni, incontri e attività dedicate agli appassionati di fumetti, cosplay e non solo. Un appuntamento da non perdere per chi desidera immergersi nel mondo del fumetto e della cultura nerd in modo autentico e rispettoso.

