Festeggiamenti agatini secondo appuntamento con i Matinée musicali in municipio
Il salone Bellini di Palazzo degli Elefanti ospiterà, domenica 25 gennaio alle 11, il secondo appuntamento dei “Matinée Musicali” organizzati dal Comune e dal comitato dei festeggiamenti agatini, offrendo un momento di musica e cultura in occasione delle celebrazioni agatine.
Domenica 25 gennaio, alle 11, il salone Bellini di Palazzo degli Elefanti ospiterà il secondo appuntamento dei "Matinée Musicali" organizzati dal Comune e dal comitato dei festeggiamenti agatini. L'iniziativa, a ingresso libero, proporrà con la direzione artistica e musicale del maestro Fabio.
Festa di Sant’Agata, al via domenica i matinée musicali a Palazzo degli ElefantiDomenica 18 gennaio, alle ore 11, prende il via al Palazzo degli Elefanti il ciclo di matinée musicali organizzato dall’amministrazione Trantino in occasione della Festa di Sant’Agata 2026.
FESTEGGIAMENTI AGATINI, ISTITUITO UN SERVIZIO NAVETTA GRATUITO DA E PER IL M.A.A.S. In occasione dei festeggiamenti agatini, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (AMTS) comunica l’istituzione temporanea di un servizio navetta gratuito da - facebook.com facebook
