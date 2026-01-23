Il 25 gennaio, il Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti ospiterà il secondo appuntamento dei Matinée Musicali, promossi dal Comune di Catania in occasione della Festa di Sant’Agata. L’evento, previsto per le ore 11, rappresenta un’occasione per vivere un momento musicale nel contesto delle celebrazioni agatine, in collaborazione con il Comitato dei Festeggiamenti. Un appuntamento che unisce cultura e tradizione in un ambiente sobrio e di rappresentanza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Concerto domenica 25 gennaio nel Salone Bellini. Domenica 25 gennaio, a partire dalle ore 11, il Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti farà da cornice al secondo incontro dei Matinée Musicali, promossi dal Comune di Catania in collaborazione con il Comitato dei Festeggiamenti Agatini. L’evento, a ingresso libero, rientra nel calendario delle iniziative dedicate alla patrona della città e intende offrire al pubblico un momento di musica e condivisione in un luogo simbolo della vita istituzionale catanese. Programma musicale e interpreti. La rassegna sarà guidata dalla direzione artistica e musicale del maestro Fabio Raciti e presenterà un repertorio di musica classica, arricchito dall’esecuzione dei tradizionali Inni dedicati a Sant’Agata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Festa di Sant’Agata: torna l’appuntamento con i Matinée Musicali in Municipio

Festa di Sant’Agata, al via domenica i matinée musicali a Palazzo degli ElefantiDomenica 18 gennaio, alle ore 11, prende il via al Palazzo degli Elefanti il ciclo di matinée musicali organizzato dall’amministrazione Trantino in occasione della Festa di Sant’Agata 2026.

Festeggiamenti agatini, secondo appuntamento con i Matinée musicali in municipioIl salone Bellini di Palazzo degli Elefanti ospiterà, domenica 25 gennaio alle 11, il secondo appuntamento dei “Matinée Musicali” organizzati dal Comune e dal comitato dei festeggiamenti agatini, offrendo un momento di musica e cultura in occasione delle celebrazioni agatine.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Festa di Sant’Agata, al via domenica i matinée musicali a Palazzo degli Elefanti; A Catania grande festa per l’inizio del Giubileo Agatino, le reliquie della Santa in cammino per la città; Sant’Agata, tra devozione e storia: cosa raccontano davvero le fonti medievali; La candelora Cereo Devoti di S.Agata si prepara alla sua quarta festa.

Sant’Agata 2026, Catania si prepara al suo momento più alto.Quest’anno, con l’afflusso record previsto di oltre un milione di visitatori, il piano sicurezza è stato potenziato. Il Comune di Catania ha previsto aree di sosta dedicate e il potenziamento della ... cataniaoggi.it

La festa di Sant'Agata: il barocco danzanteLa festa di Sant’Agata è un rituale barocco, arricchito da una simbologia che si perde nella notte dei tempi. Se conosci già la vita della Santuzza, allora sei pronto per questo nostro secondo itinera ... cataniatoday.it

Senorbì, cala il sipario sulla festa di Sant’Antonio Abate x.com

FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE 2026 Anche quest'anno la nostra Comunità Parrocchiale ha rinnovato, nel fine settimana appena passato e soprattutto nei giorni di Sabato 17 e Domenica 18 Gennaio, la tradizione che la lega a Sant’Antonio Abate. Qui il rac - facebook.com facebook