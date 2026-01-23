Festa del cioccolato Mercatini e mostre Zenerù baby a Ardesio

La Festa del Cioccolato ad Ardesio e i mercatini dedicati offrono un’occasione per scoprire le creazioni artigianali e le mostre tematiche. A Bergamo, sul Sentierone, fino a domenica, si svolge la tradizionale manifestazione con produttori italiani ed europei, tra cui il cioccolato di Modica. Un’occasione per vivere un fine settimana all’insegna del gusto e della tradizione dolciaria.

La magia del cioccolato per addolcire il fine settimana. A Bergamo torna la Festa del Cioccolato sul Sentierone: fino a domenica, il Sentierone ospita operatori italiani, tra cui l’eccellenza del cioccolato di Modica, ed europei. Ogni stand sarà un piccolo laboratorio del gusto, dove sarà possibile scoprire i segreti della lavorazione del cacao e degustare prodotti unici e di alta qualità. Gli stand saranno aperti dalle ore 9 alle ore 19.30, il sabato fino alle ore 22. Tra gli appuntamenti in programma, domani è prevista la ‘ Notte Nera ’ con degustazioni serali, mentre domenica lo scultore Bruno Manenti realizzerà una grande scultura di cioccolato dedicata alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

