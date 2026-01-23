Ferrari svela nuova SF-26 Hamilton e Leclerc | Obiettivo essere pronti

Ferrari presenta la nuova SF-26, un modello che richiama le tradizioni del passato, con dettagli ispirati agli anni '70, come il rosso lucido e il bianco sulla parte superiore dell’abitacolo. Hamilton e Leclerc si preparano per la stagione, sottolineando l’obiettivo di essere pronti a competere al massimo livello. Un passo importante per la casa di Maranello, che continua a rinnovarsi mantenendo salde le radici della propria storia.

Il ritorno al rosso lucido con il bianco nella parte superiore dell'abitacolo richiamo ad un passato vincente, quello degli anni '70 con il grande Niki Lauda. Si presenta così la nuova Ferrari SF-26, presentata oggi a Fiorano e con un video sui canali social della scuderia, in vista del Mondiale di Formula 1 2026. Nonostante la deludente stagione 2025, l'entusiasmo degli appassionati della Rossa non manca sperando in un riscatto dei due piloti Charles Leclerc e soprattutto Lewis Hamilton. Proprio il 40enne pilota inglese, arrivato lo scorso anno tra grandi aspettative, è atteso a una stagione che lo riporti al suo livello abituale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

