Ferrari torna protagonista con la SF-26, portando in pista l’attesa e la passione dei suoi tifosi. Con Hamilton e Leclerc pronti al debutto, l’obiettivo è ritrovare competitività e emozioni, mantenendo alta l’attenzione sulla stagione. Un momento importante per la Scuderia, che punta a consolidare il proprio ruolo nel campionato, alimentando la speranza di un ritorno vincente.

di Leo Turrini E se fosse la volta buona?. Non serve uno sforzo di fantasia per immaginare che sarà questa domanda ad accompagnare i tifosi Ferrari verso l’ennesima Terra Promessa. A quasi vent’anni dall’ultimo titolo piloti conquistato dalla Rossa, una nuova macchina sfida quella che ormai sembra una maledizione biblica. Si chiama, la macchina, SF-26. Stamattina, meteo permettendo, Hamilton e Leclerc la porteranno a spasso sul circuito di Fiorano. Pochi chilometri, le bizzarre norme della federazione internazionale altro non concedono. Buon viaggio alla Creatura: abbiamo tutti bisogno, cominciando da chi scrive! di una Ferrari che ci faccia innamorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ferrari, può scattare la passione. Riscossa d’obbligo con la SF-26. Hamilton e Leclerc al battesimo

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tvIl 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

F1, oggi la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la monoposto di Leclerc e Hamilton in tvOggi si terrà la presentazione ufficiale della Ferrari SF-26, la nuova monoposto di Formula 1.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Nuovo patto Ferrari: Piero Ferrari può vendere il 5% e disdire l’accordo a sua discrezione; Quando viene presentata la nuova Ferrari? Il programma completo; F1 2026, voci di un inizio disastroso della Ferrari: dovremmo preoccuparci?; Ferrari, può scattare la passione. Riscossa d’obbligo con la SF-26. Hamilton e Leclerc al battesimo.

Ferrari, può scattare la passione. Riscossa d’obbligo con la SF-26. Hamilton e Leclerc al battesimoOggi giù il velo alla Rossa chiamata alla svolta, test iniziale di pochi chilometri davanti ai tifosi a Fiorano. Audi, Honda e il Cavallino accusano Red Bull e Mercedes di aggirare il nuovo regolament ... sport.quotidiano.net

Quando viene presentata la nuova Ferrari SF-26? Orario, cosa sappiamo e dove vederlaF1 - La Ferrari entra nella nuova era della Formula 1 con la SF-26, una vettura che avrà il dovere di riscattare un 2025 decisamente amaro per i tifosi della Ro ... eurosport.it

Era dovuto. Mentre i puristi del Pantone scatenano l'inferno per il logo HP blu sulla carrozzeria Ferrari, vorrei ricordare ai critici dell'ultima ora che l'abbinamento cromatico non è esattamente un’eresia post-moderna. Già quarant'anni fa abbiamo convissu - facebook.com facebook