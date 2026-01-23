Ferrari ha presentato a Maranello la nuova monoposto di Formula 1, la SF26, destinata al Mondiale 2026. Ispirata alla storica 312 T degli anni '70, questa vettura rappresenta un ritorno alle radici del marchio. Sarà guidata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, segnando un nuovo capitolo per la casa di Maranello nel massimo campionato automobilistico.

FIORANO (MODENA) – La nuova Ferrari di F1, la SF26, si ispira graficamente a un modello anni ’70, la 312 T. Non è un richiamo casuale: quella monoposto, guidata nel 1975 da Niki Lauda, è ricordata come la vettura della rinascita, quella che riportò i mondiali costruttori e piloti a Maranello a distanza di undici anni dall’ultima volta, ovvero da quando a vincere era stata la rossa guidata dal pilota britannico John Surtees nella stagione 1964. La presentazione della nuova monoposto per il Mondiale 2026 si è tenuta oggi, 23 gennaio. La scuderia di Maranello si lancia verso il ciclo regolamentare 2026-2030 con la SF-26, che sarà la vettura di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, per una stagione al via l’8 marzo con il Gran Premio d’Australia, entrambi a caccia di un titolo mondiale che da queste parti manca da 19 anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ferrari nuova monoposto per il Mondiale 2026: presentata a Maranello. Sarà l’auto di Leclerc e Hamilton

