Ferrari 250 GTO venduta a 38 milioni di dollari scoperto il compratore

È stato identificato il compratore della Ferrari 250 GTO Bianco Speciale, venduta all'asta in Florida lo scorso 19 gennaio per 38 milioni di dollari. La vettura, uno dei modelli più ricercati e iconici, ha raggiunto questa cifra record, attirando l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore. La vendita rappresenta un nuovo record nel mercato delle auto da collezione di lusso.

È stato scoperto il compratore della Ferrari 250 GTO Bianco Speciale venduta all’asta per 38 milioni di dollari, poco più di 32 milioni di euro, in Florida lo scorso 19 gennaio. Si tratta di David Lee, imprenditore che si occupa di rivendite di gioielli e orologi di lusso e vive in California. Ha una collezione di altre 20 Ferrari di vario tipo, che dovrebbe valere intorno ai 500 milioni di dollari. Si tratta quindi di un collezionista di alto livello del marchio di Maranello e non di un acquirente più occasionale, attratto dall’eccezionalità dell’asta. Lee, inoltre, ha fatto un “affare”, stando agli specialisti del mercato delle Ferrari d’epoca. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ferrari 250 GTO venduta a 38 milioni di dollari, scoperto il compratore Leggi anche: L’asta che può riscrivere la storia? A gennaio, con una Ferrari GTO bianca. Si parte da 60 milioni di euro Leggi anche: Il water in oro di Cattelan venduto per 12 milioni di dollari. L’asta sotto le attese e il giallo sul compratore Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ferrari 250 Gto bianca, l’auto unica al mondo venduta all’asta per 38,5 milioni di dollari; La 250 GTO bianca venduta a 38,5 milioni di dollari; Il nuovo proprietario della Ferrari 250 GTO venduta per 38 milioni $ ha svelato la sua identità: è il famoso collezionista di ketchup, senape, verdure; Svelata l'identità del compratore dell'unica Ferrari 250 GTO bianca. Ferrari 250 GTO: l’unica bianca venduta a prezzo stellare, ma non da recordL’unica Ferrari 250 GTO uscita in tinta Bianco Speciale dalla sede produttiva della casa di Maranello è stata battuta all’asta, dagli specialisti di Mecum Auctions, per 35 milioni di dollari (che dive ... clubalfa.it Pagati 38,5 milioni di dollari per una Ferrari 250 GTO colore bianco originaleAsta record quella di Mecum di Florida dove una Ferrari 250 GTO di colore bianco (fornito di fabbrica) è stata acquistata per 38,5 milioni di dollari dall'imprenditore californiano David S.K. Lee, not ... ansa.it Asta MECUM "Kissimmee" 18 01 26 Ferrari 308 GTS 4V 1984 Venduta a 258.000 euro Iscriviti www.ilferrarista.it/forum facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.