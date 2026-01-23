Fermana a Osimo per vendicare la sconfitta dell’andata

La Fermana si prepara a visitare l’Osimana in una sfida importante, cercando di ribaltare il risultato dell’andata. Le fasi di avvicinamento alla partita procedono con attenzione e determinazione, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e migliorare la posizione in classifica. La squadra lavora con impegno, consapevole dell’importanza di questa sfida per il proseguimento della stagione.

Viaggiano a ritmi rapidi le tappe di avvicinamento che portano la Fermana alla trasferta in casa dell’ Osimana. La formazione giallorossa ha perso qualche posizione in classifica, attualmente è sesta, ma resta una serissima candidata ai playoff. Non va dimenticato il blitz con un secco 3-0 all’andata al Bruno Recchioni e allo stesso tempo il fatto che proprio l’Osimana in avvio di stagione ha per alcune settimane guidato la classifica. Quindi match senza dubbio complicato per la Fermana che sa benissimo come da queste tappe passerà la rincorsa al ritorno in Serie D, obiettivo dichiarato da tutti i protagonisti dell’ambiente gialloblù e come anche la classifica attuale conferma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

NEXT MATCH 19° GIORNATA CAMPIONATO ECCELLENZA Osimana vs. Fermana FC 25 gennaio Ore 15 Stadio comunale Diana (via Olimpia, 48 – Osimo) Potete acquistare il vostro biglietto anche in prevendita Vi aspettiamo allo store Casa F - facebook.com facebook