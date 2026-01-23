Ferisce la moglie con un coltello al torace | 47enne indagato per lesioni e maltrattamenti

A Carmignano, un uomo di 47 anni è stato indagato per aver ferito con un coltello la moglie di 42 anni, colpita alla schiena. L'episodio è avvenuto in un contesto di tensioni familiari, con la donna affetta da depressione. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi dell'aggressione e valutare eventuali responsabilità.

CARMIGNANO – Aggredisce la moglie, afflitta da una grave depressione, con una coltellata. È successo a Carmignano dove un uomo di 47 anni ha accoltellato la moglie convivente di 42, colpendola con un fendente alla schiena. Le ha così provocato una ferita alla base toracica sinistra, nello strato superficiale prima del muscolo, per cui la prognosi è di 20 giorni. La donna è oggetto di attenzione da parte dei sanitari per valutare la necessità di un intervento chirurgico. Sii trova ricoverata all’ospedale di Prato e pare abbia già subito un’aggressione violenta l’8 agosto dello scorso anno, concretizzatasi in un pugno e nel lancio di un tagliere che le ha colpito la testa, che all’epoca le provocò una frattura fra l’occhio e lo zigomo, con una prognosi di trenta giorni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Sindaco anti-violenza indagato per lesioni e maltrattamenti. La vittima è la moglie

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglieIl sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è stato oggetto di indagini riguardanti presunti maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Shock a Carmignano: ferisce la moglie con una coltellata; Ferisce la moglie con una coltellata nel Pratese; Ferisce la compagna alla testa, poi telefona ai carabinieri: L'ho picchiata, arrestatemi; La moglie gli butta la pizza in gola e lo accoltella.

Ferì la moglie con cinque coltellate perché lei voleva lasciarlo, condannato a 7 anni e 4 mesiNel settembre 2024 aveva aggredito la moglie con un coltello nel garage di casa, ferendola con cinque coltellate. Per questo un 45enne di Morozzo (Cuneo) è stato condannato a sette anni e quattro mesi ... blitzquotidiano.it

Ventimiglia, ferisce la moglie con le forbici e lei si lancia dal balcone - facebook.com facebook

Colpisce la compagna con il figlio in braccio, poi ferisce con un coltello il suocero: 25enne in carcere ift.tt/7zShujL x.com